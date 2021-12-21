Candaş Tolga Işık Fenerbahçe'nin görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile canlı yayında olan Candaş Tolga Işık, Vitor Pereira'nın ayrılığını öğrendi. Işık bu olay üzerine, "Bilic ile görüşülüyor, anlaşacaklar gibi görünüyor. Öyle duydum, öyle biliyorum. Kulüp söyler gerekeni" ifadelerini kullandı.
Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu.
Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Candaş Tolga Işık, ekip arkadaşlarının uyarısıyla Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın ayrılık haberini öğrendi.
Sonrasında öğrendiği bilgiyi paylaşan ünlü gazeteci sosyal medyada gündem oldu.
"ANLAŞACAKLAR GİBİ DURUYOR"
Işık, "Fenerbahçe teknik direktörü Pereira ile sözleşme feshedilmiş. Benim bildiğim kadarıyla Slaven Bilic'le görüşüyorlar. Anlaşacaklar gibi gözüküyor. Fenerbahçelilere kendi bildiğimi söylüyorum. Kulüp söyleyecektir gerekeni. Ben gazeteci olarak duyduğumu bildiğimi söylüyorum" dedi.
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