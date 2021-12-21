Vitor Pereira sonrası Fenerbahçe'de takımın başına Tahir Karapınar geçiyor
Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi. Fatih Karagümrük karşılaşmasında Tahir Karapınar Fenerbahçe'nin başında olacak.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi resmen sona ererken, sarı-lacivertlilerin yeni yol haritasının ne olacağı merak konusu oldu.
Pereira ile yolların ayrılmasının ardından geçici teknik sorumlu belli oldu.
Yayıncı kuruluşta yer alan habere göre; sarı-lacivertli takımı Fatih Karagümrük maçına, altyapı direktörü Tahir Karapınar hazırlayacak.
Daha önce de Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak sahaya çıkan Tahir Karapınar, yeni teknik direktör belli olana kadar takımın başında olacak.
FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ise Kenan Koçak, İsmail Kartal ve Slaven Bilic'in yer aldığı belirtildi.
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