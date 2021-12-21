Son dakika | Hamit Altıntop'tan 'Kenan Koçak' açıklaması: Fenerbahçe'nin gündemindeydi

A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçe'nin ilgilendiği A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak üzerine açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2021 Salı, 11:41
Son dakika | Hamit Altıntop'tan 'Kenan Koçak' açıklaması: Fenerbahçe'nin gündemindeydi
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A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop, Kenan Koçak ve Fenerbahçe iddiaları ile ilgili "Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok. Başka takıma gitmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı

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