Son dakika | Hamit Altıntop'tan 'Kenan Koçak' açıklaması: Fenerbahçe'nin gündemindeydi

21 Aralık 2021 Salı, 11:41

A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop, Kenan Koçak ve Fenerbahçe iddiaları ile ilgili "Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok. Başka takıma gitmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı

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