Caner Erkin'e yeni talip! 3 büyükler derken ters köşe yapacak

24 Aralık 2022 Cumartesi, 09:15

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan Caner Erkin, İspanyol ekipleriyle temas halinde.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, deneyimli sol bek oyuncusu, La Liga'dan Getafe, Mallorca ve Cadiz ile görüşüyor. Caner Erkin'in yeni takımının kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Caner Erkin, daha önce yurt dışında CSKA Moskova ve Inter'de forma giymişti.

Caner Erkin

SÜPER LİG'DE ASİST KRALI

34 yaşındaki sol bek, Fatih Karagümrük formasıyla 12 maça çıktı ve takım arkadaşlarına 6 gol pası verdi. Caner Erkin bu performansıyla Spor Toto Süper Lig'de asist krallığı yarışında zirvede yer aldı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İDDİALARI VARDI

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'in Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilmişti. Siyah-beyazlıların Arthur Masuaku'dan memnun olmadığı, Galatasaray'ın ise Patrick van Aanholt'un yabancı olması, Kazımcan Karataş'ın da tecrübesizliği nedeniyle Caner Erkin'i gündemine aldığı belirtilmişti.