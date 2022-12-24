Caner Erkin'e yeni talip! 3 büyükler derken ters köşe yapacak
Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin, Getafe, Mallorca ve Cadiz ile görüşüyor.
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan Caner Erkin, İspanyol ekipleriyle temas halinde.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, deneyimli sol bek oyuncusu, La Liga'dan Getafe, Mallorca ve Cadiz ile görüşüyor. Caner Erkin'in yeni takımının kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Caner Erkin, daha önce yurt dışında CSKA Moskova ve Inter'de forma giymişti.
Caner Erkin
SÜPER LİG'DE ASİST KRALI
34 yaşındaki sol bek, Fatih Karagümrük formasıyla 12 maça çıktı ve takım arkadaşlarına 6 gol pası verdi. Caner Erkin bu performansıyla Spor Toto Süper Lig'de asist krallığı yarışında zirvede yer aldı.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İDDİALARI VARDI
Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'in Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilmişti. Siyah-beyazlıların Arthur Masuaku'dan memnun olmadığı, Galatasaray'ın ise Patrick van Aanholt'un yabancı olması, Kazımcan Karataş'ın da tecrübesizliği nedeniyle Caner Erkin'i gündemine aldığı belirtilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Paris'te silahlı saldırı: iki ölü, çok sayıda yaralı
- Emel Sayın’dan kötü haber
- Bahçeli'ye hediyesi montaj çıktı
- Erdoğan'a kötü haber
- Hukukçular noktayı koydu
- Milli Piyango'yu eleştiren Hakan Ural'dan U dönüşü
- Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- HSK'ye soruşturma çağrısı
- İktidardan jet bir adım daha!
- Saray'da 'İmamoğlu' toplantısı