CANLI ANLATIM | Antalyaspor - Beşiktaş (19.00)

Süper Lig'in 5.haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına gidiyor. Maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2021 Cumartesi, 17:32
CANLI ANLATIM | Antalyaspor - Beşiktaş (19.00)
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İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri (K), Poli, Fredy, Mukairu, Gökdeniz, Wright

Beşiktaş: Mert, Necip, Mehmet, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Salih, Gökhan, Kenan, Batshuayi


Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden Beşiktaş Antalyaspor maçıyla Süper Lig'e dönüyor. 

Lider durumda bulunan siyah-beyazlı takım deplasmanda kazanarak 3 puanla yoluna devam etmek istiyor. 

Antalya Stadyumu'nda 18 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTSHD 1'den canlı yayınlanacak.


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