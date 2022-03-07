CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Başakşehir (20.00)

07 Mart 2022 Pazartesi, 18:39

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, 31. kez karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 30 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 9 maçtan ise mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SON 4 MAÇTA AYNI SKOR

İki takım arasında oynanan son 4 maç 3-2'lik skorlarla tamamlandı. Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı.

Medipol Başakşehir ise bu sezonun ilk yarısındaki lig maçında siyah-beyazlı ekibi 3-2 yendi. Siyah-beyazlı ekibin 39 golüne, Medipol Başakşehir 40 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN 5 GALİBİYET

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı 13 lig maçında 5 galibiyet alabildi. Evinde rakibiyle 6 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iki kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, evindeki son 9 karşılaşmada ise rakibini 3 kez yenerken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi.

İç sahada rakibine 17 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan lig maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e 3-2 üstünlük kurdu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven

Başakşehir: Volkan, Caicara, Leo Duarte, Ravil, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Aleksic, Berkay, Trezeguet, Okaka