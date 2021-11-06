CANLI ANLATIM | Beşiktaş 0-0 Trabzonspor
Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. Maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
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BJK 0 - 0 TS
1' Maç başladı.
6' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Miralem Pjanic'in ceza alanına gönderdiği ortasında Marek Hamsik topu uzaklaştırmayı başarıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin; Rosier, Welinton, Vida, Umut; Souza; Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin; Güven
Trabzonspor: Uğurcan; Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen; Berat, Bakasetas, Hamsik; A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.
Vodafone Park'ta bugün saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.
Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada bulunuyor.
Trabzonspor ise 27 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.
Siyah-beyazlı takım, rakibini yenerek zirveyle puan farkını biraz daha kapatmaya çalışacak. Beşiktaş'ın mağlubiyeti halinde puan farkı 10'a çıkacak.
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