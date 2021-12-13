13 Aralık 2021 Pazartesi, 16:08

Süper Lig'de Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'un konuğu oluyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayan müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.



İLK 11'LER

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Dimitrios, Samba, Ziya, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Berkan, Nelsson, Luyindama, Cicaldau, Feghouli, Diagne

CANLI ANLATIM | Demir Grup Sivasspor 0-0 Galatasaray

1' Karşılaşma Ümit Öztürk'ün işareti ile başladı.

Galatasaray'da Covid-19 testi pozitif çıkan ve bir süredir takımdan uzak olan Alexandru Cicaldau, Demir Grup Sivasspor maçının kafilesinde yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey ve Arda Turan maçın kadrosunda yer almadı. Lazio maçında ısınırken sakatlanan Marcao da maç kadrosunda yok.

Sarı-kırmızılılar ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.

Süper Lig'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 19 puana sahip.



