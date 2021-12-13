CANLI ANLATIM | Demir Grup Sivasspor 0-0 Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadeleye dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'de Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'un konuğu oluyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayan müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.
İLK 11'LER
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Dimitrios, Samba, Ziya, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Berkan, Nelsson, Luyindama, Cicaldau, Feghouli, Diagne
CANLI ANLATIM | Demir Grup Sivasspor 0-0 Galatasaray
1' Karşılaşma Ümit Öztürk'ün işareti ile başladı.
Galatasaray'da Covid-19 testi pozitif çıkan ve bir süredir takımdan uzak olan Alexandru Cicaldau, Demir Grup Sivasspor maçının kafilesinde yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey ve Arda Turan maçın kadrosunda yer almadı. Lazio maçında ısınırken sakatlanan Marcao da maç kadrosunda yok.
Sarı-kırmızılılar ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.
Süper Lig'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 19 puana sahip.
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