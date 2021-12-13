Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının VAR hakemi belli oldu
DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Arda Kardeşler oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor, Galatasaray’ı konuk edecek. Saat 18.00’de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler’e, AVAR olarak Bahattin Duran Özkara eşlik edecek.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇINA METE KALKAVAN
Ligde bu akşam oynanacak bir diğer kritik maçı olan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının VAR hakemi de açıklandı. Saat 20.30'da Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Şeker.
Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. AVAR hakemi ise Tarık Ongun oldu.
Video Haberler
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
En Çok Okunan Haberler
- Eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti
- Kar için tarih verildi
- Arınç canlı yayını terk etti
- Bakan Özer'den uzaktan eğitim değerlendirmesi
- Uzman er kadın polisi bıçakladı
- Peker aylar sonra kamera karşısında
- Son ankette 3 parti dikkat çekti
- Erdoğan fotoğrafını yere atmıştı: Tutuklandı
- Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın iddiası!
- Ünlü oyuncu saldırıya uğradı