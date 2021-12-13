Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının VAR hakemi belli oldu

13 Aralık 2021 Pazartesi, 11:35

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor, Galatasaray’ı konuk edecek. Saat 18.00’de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler’e, AVAR olarak Bahattin Duran Özkara eşlik edecek.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇINA METE KALKAVAN

Ligde bu akşam oynanacak bir diğer kritik maçı olan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının VAR hakemi de açıklandı. Saat 20.30'da Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Şeker.

Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. AVAR hakemi ise Tarık Ongun oldu.