CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - Adana Demirspor (20.00)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya dair ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2022 Pazartesi, 18:12
CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - Adana Demirspor (20.00)
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İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi, Zajc, Mert, Sosa, İrfan, Pelkas, Valencia

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Britt

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısına evinde başlıyor. 3 maçlık galibiyet hasretine Yeni Malatyaspor karşısında son veren Kanarya, Konyaspor 'un kaybettiği, Başakşehir'in berabere kaldığı haftada fırsatı değerlendirmek istiyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

32 puanı bulunan Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılması halinde 35 puana yükselecek ve 3. sıraya yerleşecek. Son 4 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Adana Demirspor ise 30 puanla 7. basamakta bulunuyor. Mavi Şimşekler, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini 5 maça taşımayı ve çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

İki takım arasında Adana'da oynanan ilk maç Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.


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