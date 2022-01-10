CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - Adana Demirspor (20.00)

10 Ocak 2022 Pazartesi, 18:12

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi, Zajc, Mert, Sosa, İrfan, Pelkas, Valencia

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Britt

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısına evinde başlıyor. 3 maçlık galibiyet hasretine Yeni Malatyaspor karşısında son veren Kanarya, Konyaspor 'un kaybettiği, Başakşehir'in berabere kaldığı haftada fırsatı değerlendirmek istiyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

32 puanı bulunan Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılması halinde 35 puana yükselecek ve 3. sıraya yerleşecek. Son 4 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Adana Demirspor ise 30 puanla 7. basamakta bulunuyor. Mavi Şimşekler, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini 5 maça taşımayı ve çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

İki takım arasında Adana'da oynanan ilk maç Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.