CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - Adana Demirspor (20.00)
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya dair ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi, Zajc, Mert, Sosa, İrfan, Pelkas, Valencia
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Britt
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısına evinde başlıyor. 3 maçlık galibiyet hasretine Yeni Malatyaspor karşısında son veren Kanarya, Konyaspor 'un kaybettiği, Başakşehir'in berabere kaldığı haftada fırsatı değerlendirmek istiyor.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
32 puanı bulunan Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılması halinde 35 puana yükselecek ve 3. sıraya yerleşecek. Son 4 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Adana Demirspor ise 30 puanla 7. basamakta bulunuyor. Mavi Şimşekler, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini 5 maça taşımayı ve çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.
İki takım arasında Adana'da oynanan ilk maç Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.
Video Haberler
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Özkoç'a 250 bin liralık dava
- Zamlı maaşlar için tarih belli oldu
- Erdoğan'a çok sert sözler
- Memur ve emekliye ek zamma ilişkin yeni gelişme
- Ekonomistlerden 'Mayıs' uyarısı
- Fatih Terim dönemi sona erdi!
- Üniversite öğrencisi kadının 7. kattan düştüğü iddiası
- Şentop'un HDP çıkışı Nebati'yi kızdıracak
- Yerkel'e 93 bin TL maaş ve Mercedes!
- AKP'de dikkat çeken düşüş