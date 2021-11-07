CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Kayserispor (19.00)

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2021 Pazar, 17:46
CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Kayserispor (19.00)
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İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min-Jae, Tisserand, Zajc, Mert Hakan, Nazım, Ferdi, Meyer, İrfan Can, Berisha

Kayserispor: Lung, Carole, Majid, Kolovetsios, Ramazan, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından yayımlanacak.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son oynadığı Royal Antwerp maçından 3-0 galip ayrıldı.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor mücadelesini kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor.

Fenerbahçe, geride kalan 11 maçta topladığı 19 puanla 7. sırada bulunuyor.


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