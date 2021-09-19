CANLI ANLATIM | Galatasaray - Alanyaspor (16.00)

19 Eylül 2021 Pazar, 14:44

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 yenerek gruplara iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Süper Lig'e Alanyaspor maçıyla dönüyor.

Sarı-kırmızılı takım 5. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'la Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Moralli Galatasaray, rakibini yenerek 3 puanı hanesine alan taraf olmak istiyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz ile ilk maçını kazanan Alanyaspor ise deplasmanda puan ya da puanlar peşinde.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...