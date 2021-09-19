CANLI ANLATIM | Galatasaray - Alanyaspor (16.00)
2021-2022 sezonunda Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil.
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou
UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 yenerek gruplara iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Süper Lig'e Alanyaspor maçıyla dönüyor.
Sarı-kırmızılı takım 5. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'la Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Moralli Galatasaray, rakibini yenerek 3 puanı hanesine alan taraf olmak istiyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz ile ilk maçını kazanan Alanyaspor ise deplasmanda puan ya da puanlar peşinde.
Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
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