CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Gaziantep FK (20.00)
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında lider Trabzonspor, evinde lig 12.si Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Maç beIN Sports'tan yayınlanacak ve tüm detayları ile anbean cumhuriyet.com.tr'de olacak...
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Trabzonspor - Gaziantep FK canlı olarak beIN Sports'tan yayınlanacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Erce, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Oğuz, Recep, Doğan, Maxim, Caulker, Kitsiou, Dicko.
Ligde 30 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.
Ligin ilk 12 haftasında 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzonspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da kart cezalısı Uğurcan Çakır ile sakatlıkları bulunan Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Koita forma giyemeyecek. Sakatlığı büyük ölçüde düzelen Hamsik'in de riske edilmesi beklenmiyor.
Gaziantep FK'da kart cezalısı Figueiredo ile sakatlıkları devam eden Kenan Özer, Borven ve Halil İbrahim Pehlivan Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Son antrenmanda sakatlanan Muhammet Demir'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
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