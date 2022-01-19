CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Giresunspor

19 Ocak 2022 Çarşamba, 17:47

Canlı | Trabzonspor 0-0 Giresunspor

44' Edin Visca altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

42' GZT Giresunspor, Zeki Yavru ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

28' GZT Giresunspor takımından Aziz Behich sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

21' Ceza sahası içinde topla buluşan Bruno Peres, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

18' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

15' Zeki Yavru – Anastasios Bakasetas mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

9' Trabzonspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Berat Özdemir geçiyor.

4' SARI KART! Trabzonspor takımında Hüseyin Türkmen, sarı kart görüyor.

3' Ceza sahası içinde topla buluşan Mamadou Diarra, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

1' Maç Alper Ulusoy'un düdüğüyle başladı.

Süper Lig’in 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor, bugün GZT Giresunspor’u konuk ediyor. Ligin 21. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Trabzonspor orta sıra mücadelesi veren Giresunspor karşısında galibiyet arıyor.

Medical Park Stadı’ndaki mücadele saat 20.00’de başladı. Müsabakada Alper Ulusoy düdük çalarken, iki takım arasındaki mücadele beIN Sports 1’den naklen yayınlanıyor.

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan Trabzonspor, 50 puan ile lider konumda bulunuyor.

Süper Lig’de oynadığı son 6 maçta iki galibiyet alabilen GZT Giresunspor, topladığı 25 puan ile ligde 14. sırada bulunuyor.

GİRESUNSPOR 45 YIL SONRA TRABZON’A GELİYOR

İki takım arasında Trabzon’da oynanan son karşılaşma 22 Mayıs 1977’de bordo-mavili ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona ermişti. Trabzonspor 1976-1977 sezonunda şampiyon olmuş, Giresunspor ise küme düşmüştü.

ABDULLAH AVCI "PLAKA" DİYEMEYECEK

Bordo-mavili takımın başında şampiyonluğa doğru ilerleyen Abdullah Avcı, "plaka" diyeceği haftada taraftarı önünde takımın başında sahada olamayacak. DG Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle GZT Giresunspor mücadelesinde kulübede olamayacak deneyimli teknik adamın yardımcıları Orhan Ak ve Egemen Korkmaz kenarda bulunacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Višca, Abdülkadir, Cornelius

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Zeki, Flavio, Shapi, Diabate, Sergio, Umut