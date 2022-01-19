Galatasaray’ın sportif direktör Luis Campos’u getireceği iddia edildi

19 Ocak 2022 Çarşamba, 15:50

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile yolları ayırdıktan sonra teknik ekipte değişiklikler yapmaya devam ediyor.

Sporx’in haberine göre, dünyaca ünlü sportif direktör Luis Campos, Galatasaray ile görüşmek için İstanbul’a geliyor.



Haberde, Portekizli sportif direktörün, Galatasaray’da danışman olarak görev alacağı kaydedildi.



Luis Campos’un, Real Madrid, Monaco ve Lille kulüplerinde görev aldığı öğrenilirken Portekizli sportif direktörün, Fransız yıldız oyuncu Kylian Mbappe’nin 145 milyon Euro’ya Monaco’dan Paris Saint Germain’e transferinde büyük rol oynayarak ün kazandığı bildirildi.



Milli futbolcu Burak Yılmaz’ı Fransız kulübü Lille’e transfer eden Luis Campos, yaptığı açıklamada, “2013 baharıydı. Real Madrid ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşıyordu. O dönem Real Madrid'de rakip gözlemciliği yapıyordum. Burak Yılmaz'ın zaten harika bir kariyeri vardı. Ancak ben o zaman keşfettim. Mourinho ile Burak Yılmaz hakkında uzun uzun konuşmuştum. O günden beri Burak Yılmaz'ın futboluna aşığım” ifadelerini kullanarak oyuncuya olan ilgisini dile getirmişti.

