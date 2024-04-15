CANLI ANLATIM: Alanyaspor 0-0 Galatasaray

Süper Lig'in 32. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 19:08
CANLI ANLATIM: Alanyaspor 0-0 Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan maç, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Fabio Melo görev yapıyor.

11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Hassan.

Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem, Icardi.

CANLI ANLATIM | Alanyaspor 0-0 Galatasaray 

44' Richard'ın savunma arkasına gönderdiği topa Efecan hareketlendi ama Muslera tehlikeyi sezdi ve topu uzaklaştırdı.

41' DİREK! Mertens'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geldi.

36' Mertens'in savunma arkasına gönderdiği topa Icardi hareketlendi. Karşı karşıya pozisyonda Arjantinli golcü istediği vuruşu yapamadı.

35' Alanyaspor Nelsson'un pozisyonunda elle oynama ve penaltı bekledi ancak VAR'ı bir müddet dinleyen Cihan Aydın oyunu sürdürdü.

34' Alanyaspor gole yaklaştı. Ahmet Oğuz'un ceza sahasına gönderdiği topa Ahmed Hassan'dan önce Nelsson dokundu ve topu uzaklaştırdı.

32' Mertens'in pasında savunma arkasına sarkan Barış, Icardi'ye göndermek istedi ama pasın şiddeti ayarlayamadı.

28' Nelsson'dan yine çok kritik hamle. Yusuf Özdemir'in soldan ceza sahasına gönderdiği top, Ahmed Hassan'dan önce Nelsson uzaklaştırdı.

27' Galatasaray'ın ceza sahasına yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşu Mertens ortaladı. Abdülkerim'in kafası üstten auta gitti.

26' Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile golü buldu ancak hakem Cihan Aydın, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

25' Galatasaray, Yusuf Özdemir'in Kerem Demirbay'a yaptığı faul sonrası tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

22' Alanyaspor'un soldan kazandığı köşe vuruşunu Jure Balkovec ortaladı, Fer'in vuruşu üstten auta gitti.

21' Barış Alper, Abdülkerim'in savunma arkasına gönderdiği topu kontrol etmek isterken Jure Balkovec'e faul yaptı.

19' Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yan hakeme yaptığı sert itirazlar sonrası kırmızı kart gördü.

13' Alanyaspor'da Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla üstten dışarı gitti.

12' Nelsson'dan kritik müdahale! Oğuz Aydın'ın sağdan ceza sahasına kestiği topa Ahmed Hassan Koka'dan önce Nelsson kritik bir müdahale yaptı ve topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

6' Barış Alper Yılmaz'ın savunma arkasına gönderdiği topa Kerem'den önce kaleci Ertuğrul yetişti ve tehlikeyi önledi.

3' Torreira'nın savunma arkasına gönderdiği topa Kerem Aktürkoğlu hareketlendi ama hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

2' Efecan Karaca'nın derin pasına hareketlenen Yusuf'un çaprazdan vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. 


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