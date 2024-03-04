CANLI ANLATIM: Alanyaspor 1-0 Trabzonspor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetiyor. Karşılaşma saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayımlanıyor.
11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Furkan, Balkovec, Fer, Richard, Oğuz, Augusto, Efecan, Ahmed Hassan
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Batista Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis
CANLI ANLATIM | Alanyaspor 1-0 Trabzonspor
13' Alanyaspor etkili geldi. Hassan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Loide Augusto sol kanattan ceza sahasına girdi ve ortasını açtı ancak top kaleci Uğurcan'da kaldı.
8' GOL | Sol kanattan topla gelen Balkovec ortasını açtı. Ahmed Hassan'ın vuruşunu kaleci Uğurcan çıkardı fakat top Oğuz'un önünde kaldı. Oğuz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
7' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Denswil penaltı noktasından kafayı vurdu fakat top üstten auta çıktı.
6' Sol kanattan topla birlikte gelen Trezeguet önünü boşalttı ve şutunu çekti fakat top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
2' Berat sağ kanattan hareketlenen Visca'ya uzun pasını göndermek istedi fakat Fer araya girdi ve topu uzaklaştırdı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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