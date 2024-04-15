CANLI ANLATIM: Alanyaspor - Galatasaray

Yayınlanma: 15.04.2024 - 19:08

Güncelleme: 15.04.2024 - 19:08

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından izlenebilecek. Maçın VAR hakemi olarak Fabio Melo görev yapacak.

11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Hassan.

Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem, Icardi.

YABANCI VAR GÖREV YAPACAK

Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yabancı hakem olacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun bu haftadan itibaren hayata geçirdiği kritik maçlardaki yabancı VAR ataması, Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında uygulanacak.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK GÜNAY GÜVENÇ

Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, mücadelede kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor müsabakasında forma giyemeyecek.