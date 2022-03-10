CANLI ANLATIM: Barcelona 0-0 Galatasaray

10 Mart 2022 Perşembe, 21:55

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımı ile karşı karşıya gelecek.

Camp Nou'da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda kafileye, UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoui de dahil edilirken, sakatlığı bulunan Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı.

Barcelona'da UEFA listesine adı yazılmayan Dani Alves'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto, Balde ve Umtiti maç kadrosunda yer almayacak.

BARCELONA OLDUKÇA FORMDA

Xavi sonrası büyük değişim yaşayan Barcelona La Liga'da 11 maçtır yenilmiyor. Katalan ekibi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ise ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Napoli'yi deplasmanda 4-1 yenerek Galatasaray'ın rakibi olmuştu. Xavi'nin öğrencileri ayrıca son 2 ayda Atletico Madrid, Valencia ve Athletic Bilbao gibi güçlü takımlar karşısında 4 gollü galibiyetler aldı.

İLK 11'LER

Barcelona: Marc-Andre Ter Stegen, Jordi Alba, Ronald Araujo, Eric Garcia, Sergino Dest, Frenkie de Jong, Nicolas Gonzalez, Pedri Gonzalez, Memphis Depay, Adama Traore, Ferran Torres

Galatasaray: Inaki Pena, Marcao, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed