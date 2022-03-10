Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakasının hakem kadrosu duyuruldu.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı açıklandı.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Candaş Erbil'in yapacağı öğrenilirken karşılaşmanın dördüncü hakeminin Mustafa Kürşad Filiz olacağı kaydedildi.
Galatasaray ile Beşiktaş, 14 Mart Pazartesi saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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