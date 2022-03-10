Galatasaraylı Alpaslan Öztürk: Adama Traore hayvanına karşı…

10 Mart 2022 Perşembe, 14:22

Avrupa Ligi’nde Barcelona ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray’da, tarihi maç öncesi Alpaslan Öztürk’ün açıklamaları gündem oluşturdu.

Galatasaray’ın savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk, doğduğu ülke olan Belçika basınına özel açıklamalar yaptı. Galatasaray’daki günlerinden Barcelona ile oynayacakları maça kadar birçok önemli konuya değinen Alpaslan Öztürk’ün, Katalan devinin yıldızı Adama Traore hakkındaki sözleri olay oldu. Alpaslan Öztürk’ün açıklamaları:

“O ANI ASLA UNUTMAYACAĞIM”

Göztepe’de bir yöneticimiz, Milli Takım’a seçildiğim için beni aradı. Kulübe girerken inanılmaz bir sevinç yaşadım, güvenlik kamerasından haberim yoktu. O anı asla unutmayacağım. 18 yaşındayken Türkiye ve Belçika arasında seçim yapmak zorunda kaldım. O zaman Türkiye’nin beni biraz daha fazla istediği hissine kapıldım. Ama bu benim de yüzde yüz Antwerper hissettiğim gerçeğini değiştirmiyor.”

“GENÇLERİN TECRÜBESİZLİĞİ ZORLAŞTIRIYOR”

“Galatasaray’a transfer olduğumda, çocukluk hayalim gerçekleşti. Galatasaray sadece Türkiye’nin en büyük takımlarından biri değil, aynı zamanda Avrupa’nın en iyi kulüplerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bu seviyede oynuyor olmam benim için çok şey ifade ediyor. Galatasaray’ın gençlere şans vermesi iyi bir şey. Ancak bu gençlerin bazen tecrübesiz olduğunu fark ediyorsunuz. İşi zaten bu zorlaştırıyor. Hep iyi futbolcular, ancak işlerin zorlaştığı zamanlarda tecrübeli isimleri arıyorsunuz.”

“İKİNCİLİK BİLE BAŞARISIZLIK”

“Taraftarlar kulübün içerisinde olduğumu durumu biliyor ama bir an önce kupa kazanmamızı istiyorlar. Durumdan memnun değiller. Türkiye’de ikincilik bile bir başarısızlık. Sokakta rahatça yürümek imkansız. Taraftarlar sürekli kulüpte neler olup bittiğini öğrenmek istiyor ve sizi durduruyorlar. Bu insanlar çok tutkulu, onları anlıyorum. Umarım taraftarlarımıza yine güzel şeyler yaşatırız. Örneğin, bir Avrupa mucizesi gerçekleştirerek. ”

“TRAORE HAYVANINA KARŞI…”

“Barcelona kadar büyük bir takıma karşı oynadığımı düşünmüyorum. Bu hafta antrenmanlarda Barcelona’daki isimleri duydukça düşündüm, çok farklı bir duygu olacak. Kiminle forma değiştireceğim? Henüz fikrim yok. Buna o kadar meraklı değilim. Ama neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Adama Traore inanılmaz kaslı ve geniş! Kendimi o hayvan karşısında test etmek istiyorum. ”