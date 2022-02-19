CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Altay (19.00)

19 Şubat 2022 Cumartesi, 17:49

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 38 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 8. sırada bulunuyor.

Altay ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 15 yenilgiyle 22 puan elde edip, haftaya 19. sırada girdi.

3 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ

Beşiktaş, Süper Lig'in son 3 haftasında galibiyet almayı başaramadı.

Ligde son olarak 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor'la 1-1, Fraport TAV Antalyaspor'la da 0-0 berabere kaldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Vida, Welinton, Umut, Necip, Josef, Alex, Ghezzal, Kenan, Güven.

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Zeki, Özgür, Pinares, Kazımcan, Kappel, Björkander, Thaciano, Deniz.