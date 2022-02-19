CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Altay (19.00)
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Altay'ı konuk ediyor. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 38 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 8. sırada bulunuyor.
Altay ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 15 yenilgiyle 22 puan elde edip, haftaya 19. sırada girdi.
3 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ
Beşiktaş, Süper Lig'in son 3 haftasında galibiyet almayı başaramadı.
Ligde son olarak 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor'la 1-1, Fraport TAV Antalyaspor'la da 0-0 berabere kaldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Kerem, Vida, Welinton, Umut, Necip, Josef, Alex, Ghezzal, Kenan, Güven.
Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Zeki, Özgür, Pinares, Kazımcan, Kappel, Björkander, Thaciano, Deniz.
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