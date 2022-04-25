Trabzonsporlu taraftarlardan Antalyaspor maçına yoğun ilgi

25 Nisan 2022 Pazartesi, 17:10

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek. Karadeniz ekibi, karşılaşmadan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Bordo-mavili taraftarlar, en son kazanılan şampiyonluğun üzerinden 38 yıl geçmesi sebebiyle maça yoğun ilgi gösteriyor.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günkü karşılaşmanın biletleri dakikalar içerisinde tükendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Cumartesi akşamı oynayacağımız Antalyaspor maçının biletleri sadece 4 dakikada tükendi! Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, bu coşkunun parçası olmak isteyen tüm Bordo-Mavililer’i statta, evde, sokakta, her yerde horona davet ediyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de son olarak 1983-1984 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemişti.