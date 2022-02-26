CANLI ANLATIM: Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş (19.00)

26 Şubat 2022 Cumartesi, 17:48

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

26 Şubat Cumartesi günü, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Sivasspor - Beşiktaş karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde geçen hafta Altay'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 41 puanla 6. sırada bulunuyor. Yaptığı 26 maçta 34 puan toplayan Demir Grup Sivasspor ise 12. sırada yer alıyor.

Deplasmanda sadece 2 kez kazanabildi

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı.

Rakiplerine 13 kez konuk olan siyah-beyazlı takım, sadece 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. Dış sahada 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 12 puan elde edebildi.

SON 7 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Beşiktaş, ligde yaptığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig'de son olarak 19. haftada İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, sonraki 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan topladı.

OYNADIĞI SON 6 MAÇTA 2 GOL YEDİ

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 6 maçında kalesinde 2 gol gördü.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarını 1-1'lik skorlarla tamamlayan Beşiktaş; Gaziantep FK (1-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Fraport TAV Antalyaspor (0-0) ve Altay (1-0) maçlarında gol yemedi.

İLK 11'LER

Sivasspor: Muammer, Caner, Goutas, Kamara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Erdoğan, Yatabare

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut , Necip, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Batshuayi