CANLI ANLATIM: Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş (19.00)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.
26 Şubat Cumartesi günü, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Sivasspor - Beşiktaş karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligde geçen hafta Altay'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 41 puanla 6. sırada bulunuyor. Yaptığı 26 maçta 34 puan toplayan Demir Grup Sivasspor ise 12. sırada yer alıyor.
Deplasmanda sadece 2 kez kazanabildi
Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı.
Rakiplerine 13 kez konuk olan siyah-beyazlı takım, sadece 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. Dış sahada 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 12 puan elde edebildi.
SON 7 MAÇTA MAĞLUP OLMADI
Beşiktaş, ligde yaptığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Süper Lig'de son olarak 19. haftada İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, sonraki 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan topladı.
OYNADIĞI SON 6 MAÇTA 2 GOL YEDİ
Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 6 maçında kalesinde 2 gol gördü.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarını 1-1'lik skorlarla tamamlayan Beşiktaş; Gaziantep FK (1-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Fraport TAV Antalyaspor (0-0) ve Altay (1-0) maçlarında gol yemedi.
İLK 11'LER
Sivasspor: Muammer, Caner, Goutas, Kamara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Erdoğan, Yatabare
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut , Necip, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Batshuayi
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