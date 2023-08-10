CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Maribor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında kendi sahasında Sloven ekip Maribor'u konuk ediyor. Saat 21:00'de başlayan zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 19:51
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 0-0 Maribor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırlıyor.

Ülker Stadı'ndaki maç saat 21.00'de başladı.

Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalıyor. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall.

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.

Fenerbahçe turu geçmesi halinde Twente - Riga maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Luan Peres, Ferdi, İsmail Yüksek, Becao, İrfan Can, Tadic, King, Dzeko

Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic.

Canlı | Fenerbahçe 0-0 Maribor

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

43' Maribor'da Urata, Dzeko'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

41' Ferdi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.

40' Dusan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunu Maribor savunması uzaklaştırdı. Dönen topu İsmail, uygun durumdaki Zajc'a verdi. Onun vuruşu yandan dışarı gitti.

35' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Tadic'in ortasına Dzeko kafayı vurdu. Top kaleci Azbe Jug'da kaldı.

34' İrfan Can'ın pasında son çizgiye inen Dzeko, yerden içeriye sert çevirdi. Savunma topu kornere çeldi.

29' Joshua King'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş üstten auta gitti.

24' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can, Dzeko'yu düşündü ama top hızlı, aut.

11' Paslaşarak kullanılan serbest vuruş Tadic'ten döndü.

10' Fenerbahçe'de Marko Kolar'a faul yapan Peres, sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.


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