CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 2-0 Gaziantep FK
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2023/2024 sezonundaki ilk maçında kendi sahasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Saat 21:45'te başlayan zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi sahasında ağırlıyor.
Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Djiku, Becao, Osayi, İsmail, Zajc, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko.
Gaziantep FK: Mustafa, Khacef, Djilobodji, Arda, Mbakata, Jevtovic, Furkan, Maxim, Gradel, Markovic, Riascos.
Canlı | Fenerbahçe 2-0 Gaziantep FK
33' Markovic sağ kanattan hareketlenmek istedi ancak savunmasına yardıma gelen Szymanski topu kaptı.
32' Oyun yeniden başladı, Osayi Samuel oyuna devam edemeyecek.
31' Osayi Samuel kendini yere bıraktı, sağlık ekipleri oyunda.
23' KIRMIZI KART | Gaziantep FK'de Alexandru Maxim ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
19' Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Mert Hakan sol ayağıyla kaleyi yokladı, top az farkla dışarı gitti.
19' Szymanski'nin araya attığı harika pasıyla topla buluşan Dzeko kaleciyle karşı karşıya durumda topu ağlara yolladı.
18' GOL | Edin Dzeko kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
13' Oyun yeniden başladı, Osayi oyuna devam ediyor.
12' Rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Osayi Samuel sakatlık geçiriyor. Sağlık ekibi oyun alanında.
11' Sol çizgide Naoufel Khacef'in Becao'ya yaptığı harekete hakem faul kararı verdi.
10' Sol çizgide topla buluşan Tadic, Arda Kizildag'dan sıyrılıp ortasını yaptı, top kalecide kaldı.
9' Mert Hakan'ın sol kanattan getirdiği top M'Bakata'dan sekip kornere çıktı.
7' Kullanılan köşe vuruşunda kafayı vuran Dzeko'nun şutu farklı şekilde dışarı çıktı.
6' Sol kanattan Ferdi'nin getirdiği top Arda'dan kornere çıktı.
5' Maxim'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Max-Alain Gradel'in şutu yandan dışarı gitti.
4' Baskıyla topu kapan Dzeko, sol kanatta Tadic'i gördü. Tadic'in pasıyla tekrar topla buluşan Dzeko'nun tek vuruşu ağlarla buluştu.
3' GOL | Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
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