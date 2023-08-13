Fenerbahçe, Fred'in maliyetini açıkladı

Yayınlanma: 13.08.2023 - 16:37

Güncelleme: 13.08.2023 - 17:05

Fenerbahçe, Manchester United'dan Brezilyalı orta saha Fred'in transferini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fenerbahçe ayrıca, Manchester United'a 4 sene içerisinde 8 eşit taksit halinde 9 milyon 743 bin euro ödeneceğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

GALATASARAY'A GÖNDERME

Sarı kırmızılı kulübün de transfer etmek istediği yıldız futbolcuyu kadrosuna katan sarı lacivertliler, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve "İsteyenler için bir Fred daha var" ifadelerini kullanarak çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş'ın görselini paylaştı.