CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Galatasaray
Süper Lig'in 18. haftasında derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'in 18. haftasında derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadyumu'nda 19:00'da başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle benzer performans sergileyerek 43'er puan topladı ve ilk iki sırayı aldı.
Averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, attığı 44 golle ligin en çok skor üreten takımı konumunda bulunuyor.
11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech, Mertens, Icardi
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Fred cezalı oldukları için derbide takımlarını yalnız bırakacak.
Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray karşısında oynayamayacak.
GALATASARAY'IN EKSİKLERİ
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sergio Oliveira, derbide forma giyemeyecek.
Göğüs kasında kopuk oluştuğu için ülkesi Portekiz'de ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, takımının yanında olamayacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.
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