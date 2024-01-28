CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

Yayınlanma: 28.01.2024 - 18:06

Güncelleme: 28.01.2024 - 18:06

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak Bülent Birincioğlu görev yapacak.

11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Serdar Aziz, Djiku, Mert Müldür, Krunic, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko

MKE Ankaragücü: Bahadır, Hanousek, Mujakic, Radakovic, Kitsiou, Tolga, Pedrinho, Ali Kaan, Cephas, Morutan, Ali Sowe

FENERBAHÇE'DE ÜÇ EKSİK

MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de üç eksik isim bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı devam eden Fred'in yanı sıra RAMS Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde forma giyemeyecek.

ALI SOWE GERİ DÖNDÜ

MKE Ankaragücü, golcü futbolcusu Ali Sowe'a kavuştu.

Gabon Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesiyle Türkiye'ye dönen Sowe, ligde 5 maç aradan sonra İstanbul deplasmanında takımdaki yerini alacak.

Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Efkan Bekiroğlu ve Alper Uludağ ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Garry Rodrigues, Kadıköy deplasmanında olmayacak.