Yayınlanma: 07.01.2024 - 17:53

Güncelleme: 07.01.2024 - 19:34

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

RAMS Park'ta oynanan maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

TÜMOSAN Konyaspor ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. Konya ekibi, topladığı 18 puanla haftaya 16. sırada başladı.

İLK 11'LER

Galatasaray

Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Konyaspor

Deniz Ertaş, Uğurcan, Calvo, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, N. Oliveira.

CANLI ANLATIM | Galatasaray 0-0 Konyaspor

33' KAÇTI! Sağ kanattan hızlı paslarla gelen Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın dışarıya çıkardığı topta kaleci Deniz gole engel oldu, korner.

28' MUSLERA! Konyaspor'da savunmadan dönen topta Alexandru Cicaldau'nun vuruşunu Muslera son anda kornere çeldi.

27' MÜTHİŞ ÇIKARDI! Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Deniz Ertaş harika uzayarak topu kurtardı.

20' KALECİ! Ndombele'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topu alan Zaha çok sert vurdu. Kaleci Deniz parmak ucuyla topu kornere yolladı.

17' DIŞARIDA! Galatasaray yine sağ kanattan geldi. Sağ kanattan ortalayan Kaan Ayhan topu Kerem ile buluşturdu. Topun gelişine kaleyi deneyen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu üstten dışarı gitti.

15' Bu kez Galatasaray etkili geldi. Sağ kanatta topu alan Kaan Ayhan'ın iyi ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşu direğin üstünden dışarı gitti.

14' SON ANDA! Savunma arkasına sarkan Moreno kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi. Pozisyonun ardından Moreno için bayrak kalktı.

10' Kullanılan kornerde altı pasın içinde kafayı vuran Nelsson, kaleci Deniz'i geçemedi.

9' Kalabalık gelen Galatasaray'da Ndombele'nin ceza yayı üzerinden şut denemesi savunmadan sekti. Dönen topu alan Kerem Demirbay'un vuruşu savunmadan kornere gitti.

2' Savunmanın arkasına hareketlenen Halil Dervişoğlu, kaleci Deniz Ertaş ile çarpıştı. Deniz sakatlık geçiriyor. Sağlık ekibi oyun alanında.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK

Galatasaray'da 7 oyuncu, çeşitli nedenlerle TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Lucas Torreira ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak.