Lige verilen arada Galatasaray'a 3 müjde!
Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü kendi sahasında Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da sakat oyuncular, antrenmanda yer alarak sarı-kırmızılı takımın yüzünü güldürdü.
Liglere verilen ara, Galatasaray takımını kendine getirdi.
Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılarda özellikle yaşadığı sakatlık sonrası performansı düşen ve iğneyle sahaya çıkarak büyük fedakarlık yapan Mauro Icardi'nin bu süreçte dinlenme fırsatı bulduğu bildirildi.
Haberde Icardi'nin tekrar eski performansına kısa sürede ulaşmasının beklendiği belirtildi.
DAVİNSON SANCHEZ DÖNDÜ
Galatasaray'da yine sürecin iyi geldiği bir başka ismin ise Davinson Sanchez olduğu kaydedildi. Kolombiyalı stoperin sakatlığının izlerini büyük oranda üzerinden attığı ifade edildi. Sanchez'in dünkü antrenmanda bireysel çalıştığı öğrenildi.
Öte yandan verilen izinde burnundan bir operasyon geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun çarşamba günkü antrenmanda takımla beraber çalıştığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hukuksuzlukta ısrar!
- Ülkü Ocakları ‘geçinemiyoruz’ diyen öğrencilere saldırdı
- 'Fon vurgunu'nda yeni gelişme
- Bakan Yardımcısı fena yakalandı!
- Ya bakan ya başkan yalan söylüyor
- Yerel seçim öncesi kritik hamle
- İran'da peş peşe patlamalar
- Canlı yayına belinde silahla çıktı
- Dünyanın en pahalı semtleri: Türkiye'den bir yer listede
- 'Rezerv alan' Şişli'yi de vurdu