Lige verilen arada Galatasaray'a 3 müjde!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 13:35

Güncelleme: 04.01.2024 - 13:35

Liglere verilen ara, Galatasaray takımını kendine getirdi.

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılarda özellikle yaşadığı sakatlık sonrası performansı düşen ve iğneyle sahaya çıkarak büyük fedakarlık yapan Mauro Icardi'nin bu süreçte dinlenme fırsatı bulduğu bildirildi.

Haberde Icardi'nin tekrar eski performansına kısa sürede ulaşmasının beklendiği belirtildi.

DAVİNSON SANCHEZ DÖNDÜ

Galatasaray'da yine sürecin iyi geldiği bir başka ismin ise Davinson Sanchez olduğu kaydedildi. Kolombiyalı stoperin sakatlığının izlerini büyük oranda üzerinden attığı ifade edildi. Sanchez'in dünkü antrenmanda bireysel çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan verilen izinde burnundan bir operasyon geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun çarşamba günkü antrenmanda takımla beraber çalıştığı aktarıldı.