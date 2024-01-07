Yayınlanma: 07.01.2024 - 17:53

Güncelleme: 07.01.2024 - 20:32

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

RAMS Park'ta oynanan maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

TÜMOSAN Konyaspor ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. Konya ekibi, topladığı 18 puanla haftaya 16. sırada başladı.

İLK 11'LER

Galatasaray

Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Konyaspor

Deniz Ertaş, Uğurcan, Calvo, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, N. Oliveira.

CANLI ANLATIM | Galatasaray 1-0 Konyaspor

71' Galatasaray'da Mertens'in yerine Tete oyuna dahil oldu.

68' DİREK! Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda seken topta kafayı vuran Nelsson yan direği geçemedi.

64' Golün ardından hakeme itirazları bulunan Francisco Calvo sarı kart gördü.

63' GOL | Kullanılan serbest vuruşun devamında Kerem Demirbay sol kanattan ortaladı. Gelen topa gelişine harika bir vole vuran Abdülkerim takımını öne geçirdi.

62' Konyaspor'da rakibine faul yapan Adil Demirbağ sarı kart gördü.

56' MUSLERA! Sol kanattan Guilherme'nin ortasında arka direkte bomboş vuran Louka Prip, Muslera'yı geçemedi. Dönen topta bu kez Soner kaleyi denedi. Top yeniden Muslera'da kaldı.

55' ÇOK ETKİLİ GELDİ! Kaleci Deniz'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Louka Prip solundaki Nelson Oliveira'yı düşündü. Araya giren Nelsson topu taca yolladı.

51' Konyaspor'da hava topu mücadelesinde rakibine faul yapan Nelson Oliveira sarı kart gördü.

48' ÇOK NET! Savunmanın uzaklaştıramadığı topta Zaha'nın sağ kanattan pasında kale önünde bomboş topu alan Kerem Aktürkoğlu kaleyi denedi. Kerem'in şutu üstten dışarı gitti. Kerem büyük üzüntü yaşıyor.

45' KALECİ! Mertens'in ceza sahasının dışından çektiği şutta ayak koyan Halil Dervişoğlu'nun şutunu Deniz Ertaş iyi bir reklesle iki hamlede topu uzaklaştırdı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

44' Uğurcan'ın savunma arkasına havalandırdığı topu Muslera kalesinden ayrılıp kafayla uzaklaştırdı.

37' Hızlı çıkmak isteyen Konyaspor'da Nelson Oliveira, Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Abdülkerim sarı kart görüyor.

33' KAÇTI! Sağ kanattan hızlı paslarla gelen Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın dışarıya çıkardığı topta kaleci Deniz gole engel oldu, korner.

28' MUSLERA! Konyaspor'da savunmadan dönen topta Alexandru Cicaldau'nun vuruşunu Muslera son anda kornere çeldi.

27' MÜTHİŞ ÇIKARDI! Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Deniz Ertaş harika uzayarak topu kurtardı.

20' KALECİ! Ndombele'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topu alan Zaha çok sert vurdu. Kaleci Deniz parmak ucuyla topu kornere yolladı.

17' DIŞARIDA! Galatasaray yine sağ kanattan geldi. Sağ kanattan ortalayan Kaan Ayhan topu Kerem ile buluşturdu. Topun gelişine kaleyi deneyen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu üstten dışarı gitti.

15' Bu kez Galatasaray etkili geldi. Sağ kanatta topu alan Kaan Ayhan'ın iyi ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşu direğin üstünden dışarı gitti.

14' SON ANDA! Savunma arkasına sarkan Moreno kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi. Pozisyonun ardından Moreno için bayrak kalktı.

10' Kullanılan kornerde altı pasın içinde kafayı vuran Nelsson, kaleci Deniz'i geçemedi.

9' Kalabalık gelen Galatasaray'da Ndombele'nin ceza yayı üzerinden şut denemesi savunmadan sekti. Dönen topu alan Kerem Demirbay'un vuruşu savunmadan kornere gitti.

2' Savunmanın arkasına hareketlenen Halil Dervişoğlu, kaleci Deniz Ertaş ile çarpıştı. Deniz sakatlık geçiriyor. Sağlık ekibi oyun alanında.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK

Galatasaray'da 7 oyuncu, çeşitli nedenlerle TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Lucas Torreira ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak.