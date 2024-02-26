CANLI ANLATIM: Galatasaray - Antalyaspor

Yayınlanma: 26.02.2024 - 19:18

Güncelleme: 26.02.2024 - 19:18

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç beIN Sports 1'den yayınlanacak. Maçın VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapacak.

11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Davinson, Nelsson, Köhn, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Tete, Mertens, Kerem A., Carlos Vinicius.

Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk, Larsson, Buksa.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda üç futbolcu sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier, Bitexen Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü ve Sparta Prag müsabakalarında oynayamayan Tanguy Ndombele'nin de sahada yer alması beklenmiyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, karşılaşmada kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düşecek.