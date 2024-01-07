CANLI ANLATIM: Galatasaray - Konyaspor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.
Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.
TÜMOSAN Konyaspor ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. Konya ekibi, topladığı 18 puanla haftaya 16. sırada başladı.
İLK 11'LER
Galatasaray
Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.
Konyaspor
Deniz Ertaş, Uğurcan, Calvo, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, N. Oliveira.
GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK
Galatasaray'da 7 oyuncu, çeşitli nedenlerle TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Lucas Torreira ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak.
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