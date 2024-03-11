Yayınlanma: 11.03.2024 - 19:39

Güncelleme: 11.03.2024 - 21:49

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Kalyon Stadı'nda oynanan haftanın kapanış müsabakası, saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapıyor.

11'LER

Gaziantep FK: Nita, Sorescu, Ertuğrul, Djilobodji, N'Koulou, M'Bakata, Mustafa, Ogün, Monteiro, Maxim, Dragus.

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Muçi, Bakhtiyar, Semih.

CANLI ANLATIM | Gaziantep FK 1-0 Beşiktaş

58' Necip, Draguş'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

54' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Musrati giren oyuncu Amartey.

53' Musrati tekrardan kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri tekrardan sahada.

52' Sorescu, Draguş ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi ve pasını Maxim'e vermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

46' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Zaynutdinov giren oyuncu Cenk.

45' Hakem VAR ile konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.

45' Maxim'in kullandığı serbest vuruşta Semih topu ön direkte uzaklaştırdı. Gaziantepli oyuncular şiddetli bir penaltı itirazında bulunuyor.

40' Ogün, Gedson'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

39' Sol kanattan topla gelen Mustafa önünü boşalttı ve şutunu çekti ancak top çok farklı şekilde auta çıktı.

37' Maxim sol kanattan savunma arkasına sarkan Mustafa'ya pasını vermek istedi ancak Worrall araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

32' Sol kanattan çalımlarla gelen Rashica önünü boşalttı ve ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak Nita topu kontrol etti.

29' Musrati sol kanattan hareketlenen Rashica'ya uzun pasını gönderdi ancak top doğrudan taca çıktı.

25' Muçi'nin pasında sol kanattan savunma arkasına hareketlenen Masuaku ceza sahasına girdi ve yerden ortasını açtı ancak Semih topa dokunamadı.

21' Onur sağ kanattan topla geldi ve bekletmeden ortasını açtı ancak kimsenin dokunamadığı top diğer kanattan auta çıktı.

19' Sağ kanattan topla gelen Semih ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak savunmaya çarparak yavaşlayan top Nita'da kaldı.

16' Musrati sağ kanattan hareketlenen Rashica'ya uzun bir pas göndermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

12' Masuaku sol kanattan çalımlarla geldi ve son çizgiye indi ancak ortasında savunma top Semih'e gelmeden uzaklaştırdı.

8' GOL | Musrati'nin hatalı pasında araya giren Maxim pasını Draguş'a verdi. Draguş'un pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Deian Sorescu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

3' Gedson'un kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

2' Masuaku sol kanattan topla geldi ve son çizgiye indi ancak savunma araya girdi ve topu kornere gönderdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.