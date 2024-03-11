CANLI ANLATIM: Gaziantep FK - Beşiktaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 19:39
CANLI ANLATIM: Gaziantep FK - Beşiktaş
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. 

Kalyon Stadı'nda oynanacak haftanın kapanış müsabakası, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak.

11'LER

Gaziantep FK: Nita, Sorescu, Ertuğrul, Djilobodji, N'Koulou, M'Bakata, Mustafa, Ogün, Monteiro, Maxim, Dragus.

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Muçi, Bakhtiyar, Semih.

COLLEY FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta Omar Colley, Gaziantep FK karşısında sahada olamayacak.

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç ceza alan Colley, Gaziantep FK deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

Sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın da yarınki müsabakada görev yapması beklenmiyor.

Uzun süreli sakatlıkları bulunan Tayfur Bingöl ile Alex-Oxlade Chamberlain de kadroda yer alamayacak.

7 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, Gaziantep FK mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.


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