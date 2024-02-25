CANLI ANLATIM: İstanbulspor 0-0 Beşiktaş
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19:00'da başlayan mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
İLK 11'LER
İstanbulspor: Alp, Okan, Vorobjovas, Coly, Sambissa, Ali Yaşar, Loshaj, Kenio, Mamadou, Emir Kaan, Emrehan.
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.
Canlı | İstanbulspor 0-0 Beşiktaş
12' Sağ kanattan çalımlarla gelen Rashica ortasını açtı fakat Coly top Cenk'e gelmeden topu kalecisine vermeyi başardı.
11' Musrati'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Onur ortasını açtı fakat Ali Yaşar'a çarpan top taca çıktı.
10' Gedson şansını uzaklardan denedi ancak top kaleci Alp Arda'da kaldı.
5' Onur sağ kanattan topla çıkmak istedi ancak Okan araya girdi ve topu taca gönderdi.
4' Orta alanda topla buluşan Mendy çalımını attıktan sonra yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
2' İstanbulspor etkili geldi. Sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Jackson pasını Mendy'e verdi ancak şutunu çekemeden savunma topu uzaklaştırdı.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
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