CANLI ANLATIM: Kayserispor - Trabzonspor (17.00)

01 Ekim 2022 Cumartesi, 16:14

Süper Lig'de milli aranın ardından mücadeleler yeniden başlarken, Trabzonspor 8. haftada Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor.

Milli ara öncesi 2-0 geriden gelerek Gaziantep FK'yı mağlup eden bordo-mavililer, Kayseri'de de kazanarak seri yakalamak istiyor.

Bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanan milli ara öncesi Hatay deplasmanından 4-0'lık galibiyetle dönen Kayserispor ise serisini sürdürmeyi hedefliyor.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Yukatel Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardozo, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez