CANLI ANLATIM: Kayserispor - Trabzonspor (17.00)
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Maça dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'de milli aranın ardından mücadeleler yeniden başlarken, Trabzonspor 8. haftada Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor.
Milli ara öncesi 2-0 geriden gelerek Gaziantep FK'yı mağlup eden bordo-mavililer, Kayseri'de de kazanarak seri yakalamak istiyor.
Bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanan milli ara öncesi Hatay deplasmanından 4-0'lık galibiyetle dönen Kayserispor ise serisini sürdürmeyi hedefliyor.
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER
Yukatel Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardozo, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez
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