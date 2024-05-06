CANLI ANLATIM: Konyaspor 0-0 Fenerbahçe
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.
11'LER
Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Cikalleshi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, Fred, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.
CANLI ANLATIM | Konyaspor 0-0 Fenerbahçe
12' Djiku sol kanattan hareketlenen Tadic'e uzun pasını gönderdi fakat top doğrudan taca çıktı.
4' Orta alandan topla çıkan Szymanski ceza sahasına kadar girip pasını Tadic'e verdi fakat yardımcı hakem Tadic için ofsayt bayrağını kaldırdı.
2' Szymanski savunma arkasına hareketlenen Mert Hakan'a uzun pasını gönderdi fakat Slowik çıktı ve topu kontrol etti.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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