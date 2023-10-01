CANLI ANLATIM: Konyaspor - Beşiktaş

Yayınlanma: 01.10.2023 - 18:15

Güncelleme: 01.10.2023 - 18:15

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Abdülkadir Bitigen oturacak.

11'LER

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Nzonzi, Moreno, Oğulcan, Oliveira.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Bakhtiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.

Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor ise 9 puanla 9. basamakta yer alıyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Mert Günok, Gedson Fernandes ve Ante Rebic'in sakatlıkları bulunuyor. Konyaspor'da ise Bruno Paz, Sokol Cikalleshi ve Muhammet Demir'in sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alması beklenmiyor.

45. RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Süper Lig tarihinde 22 kez Konyaspor'un ev sahipliğinde karşılaşan iki takımın müsabakalarında 4 kez Konyaspor, 10 kez Beşiktaş galip geldi. 8 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.