Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleden Beşiktaş 2-0 galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Siyah-beyazlılarda golleri 15. dakikada Vincent Aboubakar, 55. dakikada Arthur Masuaku kaydetti.
Ev sahibi ekipte yeni transfer Adnan Januzaj, 35. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Siyah-beyazlılar bu skorla puanını 49'a yükseltti. Başakşehir ise 40 puanda kaldı.
Beşiktaş önümüzdeki hafta sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Başakşehir ise Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.
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