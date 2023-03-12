Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleden Beşiktaş 2-0 galip ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 18:04
Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Siyah-beyazlılarda golleri 15. dakikada Vincent Aboubakar, 55. dakikada Arthur Masuaku kaydetti.

Ev sahibi ekipte yeni transfer Adnan Januzaj, 35. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Siyah-beyazlılar bu skorla puanını 49'a yükseltti. Başakşehir ise 40 puanda kaldı.

Beşiktaş önümüzdeki hafta sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Başakşehir ise Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. 


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