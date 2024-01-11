Yayınlanma: 11.01.2024 - 16:09

Güncelleme: 11.01.2024 - 17:09

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturuyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Alaadin, Kvet, Charisis, Hakan Arslan, Koita, Barrow

Galatasaray: Muslera, Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Halil

GALATASARAY'DA 8 EKSİK

Galatasaray'da 8 oyuncu, çeşitli nedenlerle EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ,Sergio Oliveira ve Sacha Boey sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak. Angelino ise teknik heyet kararı ile kadroya alınmadı.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

CANLI ANLATIM | Sivasspor 0-0 Galatasaray

6' Hızlı gelen Sivasspor'da sol kanattan çıkarılan pasta Uğur Çiftçi kaleyi denedi. Muslera topa sahip oldu.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.