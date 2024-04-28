CANLI ANLATIM: Trabzonspor 0-1 Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Mücadele ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 18:14
CANLI ANLATIM: Trabzonspor 0-1 Gaziantep FK
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Papara Park'ta saat 19.00'de başlayan müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Batista Mendy, Denswill, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Onuachu. 

Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, Arda, N'Koulou, Djilobodji, M'Bakata, Sorescu, Monteiro, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Draguş.

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-1 Gaziantep FK 

12' GOL | Sorescu.

9' Orta alandan topla gelen Mustafa uzaklardan şansını denedi ancak top direğin hemen üstünden auta çıktı.

8' Arif ile yaptığı verkaç sonrasında sol kanatta topla buluşan Fountas son çizgiye inip ortasını açtı ancak top Onuachu'ya gelmeden savunma topu uzaklaştırdı.

6' M'Bakata sol kanattan savunma arkasına sarkan Mustafa'ya pasını verdi. Sol kanattan topla gelen Mustafa pasını Draguş'a vermek istedi fakat savunma topu uzaklaştırdı.

3' Ön alan baskısıyla topu kazanan Visca topla birlikte geldi ve ceza sahasına girerken Pepe'ye pasını verdi ancak Pepe'nin gelişine vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.


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