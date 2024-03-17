Yayınlanma: 17.03.2024 - 19:40

Güncelleme: 17.03.2024 - 20:56

Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

Papara Park'ta oynanan ve saat 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Menuier, Fernandez, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Batista Mendy, Edin Visça, Pepe, Trezeuget, Enis Destan

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Edin Dzeko

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe

23' Edin Visca'nın ceza sahası içine ortasında Batista Mendy topa istediği gibi vuramadı.

19' SON ANDA! Szymanski'nin kaleye vurduğu serbest vuruşta Uğurcan Çakır topu son anda kurtardı. Dönen topu kafayla tamamlayan Tadic'in şutu üst ağlarda kaldı.

18' Fenerbahçe'de ceza sahası içine yönelen İsmail Yüksek yerde kaldı. Sarı-lacivertliler tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak.

15' Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın başına tribünlerden yabancı madde isabet etti. İsmail Kartal'a buz tedavisi uygulanıyor.

13' GOL | Tadic'in pasında topu alan Fred, yaklaşık 30 metreden sağ ayağıyla çok sert vurdu. Köşeye giden top ağlarla buluştu.

12' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda hakem, Serdar Aziz'in kaleci Uğurcan'a faul yaptığını işaret etti.

11' YAN AĞLAR! İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan içeriye pasında savunmaya da çarpan top yan ağlarda kaldı. Korner.

7' Dusan Tadic'in penaltı noktası üzerindeki Dzeko'ya pasında Denwsill rakibinden önce müdahale yaptı. Pozisyonun devamında Tadic'in sol kanattan ortasında İrfan Can Kahveci topa istediği gibi dokunamıyor.

5' Dzeko'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Szymanski kaleye yönelmedi. Polonyalı oyuncunun geriye pasında savunma araya girdi.

2' Dusan Tadic'in ceza sahası içine pası Dzeko'ya gelmeden Denswill'de kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.