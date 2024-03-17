CANLI ANLATIM: Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.
Papara Park'ta oynanan ve saat 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Menuier, Fernandez, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Batista Mendy, Edin Visça, Pepe, Trezeuget, Enis Destan
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Edin Dzeko
CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe
23' Edin Visca'nın ceza sahası içine ortasında Batista Mendy topa istediği gibi vuramadı.
19' SON ANDA! Szymanski'nin kaleye vurduğu serbest vuruşta Uğurcan Çakır topu son anda kurtardı. Dönen topu kafayla tamamlayan Tadic'in şutu üst ağlarda kaldı.
18' Fenerbahçe'de ceza sahası içine yönelen İsmail Yüksek yerde kaldı. Sarı-lacivertliler tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak.
15' Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın başına tribünlerden yabancı madde isabet etti. İsmail Kartal'a buz tedavisi uygulanıyor.
13' GOL | Tadic'in pasında topu alan Fred, yaklaşık 30 metreden sağ ayağıyla çok sert vurdu. Köşeye giden top ağlarla buluştu.
12' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda hakem, Serdar Aziz'in kaleci Uğurcan'a faul yaptığını işaret etti.
11' YAN AĞLAR! İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan içeriye pasında savunmaya da çarpan top yan ağlarda kaldı. Korner.
7' Dusan Tadic'in penaltı noktası üzerindeki Dzeko'ya pasında Denwsill rakibinden önce müdahale yaptı. Pozisyonun devamında Tadic'in sol kanattan ortasında İrfan Can Kahveci topa istediği gibi dokunamıyor.
5' Dzeko'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Szymanski kaleye yönelmedi. Polonyalı oyuncunun geriye pasında savunma araya girdi.
2' Dusan Tadic'in ceza sahası içine pası Dzeko'ya gelmeden Denswill'de kaldı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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