CANLI ANLATIM: Trabzonspor 2-2 Göztepe

12 Mart 2022 Cumartesi, 18:02

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kendi evinde Göztepe ile karşılaşıyor.

Saat 19.00'da başlayan müsabaka Medical Park Stadyumu'nda oynanıyor.

Canlı | Trabzonspor 2-2 Göztepe

45' Trabzon'da ilk yarı sona eriyor.

44' GOL Soner Aydoğdu, Göztepe'ye eşitliği getiren golü kaydediyor.

37' GOL Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün golüyle öne geçmeyi başarıyor.

34' GOL Nijeryalı oyuncu Nwakaeme, Trabzonspor'a beraberliği getiren golü kaydediyor.

31' GOL Halil Akbunar Göztepe takımını öne geçiren golü atıyor.

24' Trabzonspor takımından Anthony Nwakaeme tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.



23' Göztepe takımından Cherif Ndiaye tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.



21' Ceza sahası içinde topla buluşan Andreas Cornelius, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.



8' Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Soner Aydoğdu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.



1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çalıyor.

Hafta içinde teknik direktör Nestor El Maestro'nun yerine Stjepan Tomas'ı göreve getiren Göztepe'de ilk maçına çıkacak Tomas, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig tarihindeki 33. teknik direktörü olarak görev yapacak.

Daha önce Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'un başında 24 Süper Lig maçına çıkan Tomas'ın bu ekiplerle 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunuyor. Tomas'ın çalıştırdığı takımlar bu müsabakalarda 27 gol atıp kalesinde 47 gol gördü.

Sarı kart cezalısı Atınç Nukan'ın forma giyemeyeceği Göztepe'de Marko Mihojevic ve François Moubandje'nin sakatlığı bulunuyor.

Ligde 67 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo ile cezalı Tymoteusz Puchacz, takımda yer alamayacak. Sakatlığının ardından takımdan ayrı çalışan Dorukhan'ın durumu maç saatinde belli olacak.

28. RANDEVU

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 27 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 12-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 10 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 38 gol atarken kalesinde 20 gol gördü.

Trabzonspor, sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 1-0'lık sonuçla kazanmıştı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, A. Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Aytaç, Halil, Cherif, Di Santo