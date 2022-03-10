Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasındaki cezalar belli oldu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması hakkındaki kararlarını açıkladı. PFDK, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'ye men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalar belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçtaki hakareti nedeniyle PFDK, Mert Hakan Yandaş'ın 2 müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.
Karşılaşmada kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 maç men cezası aldı.
Kurul, karşılaşmada taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon üçüncü kez gerçekleştirilmesinin yanı sıra taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Fenerbahçe'yi 196 bin lira parayla cezalandırdı.
Sarı-lacivertli takımın ev sahibi olduğu bir sonraki maçta Migros C, D, L, Fenerbahçe ALT Avis C, F, Spor Toto C, D, L ve maraton üst tribünlerinden H, I bloklarındaki taraftarların elektronik biletlerinin bloke edilmesi yönünde karar alındı.
BAŞKANA CEZA YOK
Toplantıda, kurula sevk edilen kulüp başkanı Ali Koç'un ceza tayinine yer olmadığı kararı çıkarken; yönetici Selahattin Baki'ye ise 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 500 lira para cezası verildi.
Trabzonsporlu futbolcu Tymoteusz Puchacz da aynı maçtaki hakareti nedeniyle 2 müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası aldı.
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