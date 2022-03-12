CANLI ANLATIM: Trabzonspor-Göztepe
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor, kendi sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlıyor. 19.00'da başlayacak olan mücadeledeki tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kendi evinde Göztepe ile karşılaşacak.
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Hafta içinde teknik direktör Nestor El Maestro'nun yerine Stjepan Tomas'ı göreve getiren Göztepe'de ilk maçına çıkacak Tomas, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig tarihindeki 33. teknik direktörü olarak görev yapacak.
Daha önce Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'un başında 24 Süper Lig maçına çıkan Tomas'ın bu ekiplerle 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunuyor. Tomas'ın çalıştırdığı takımlar bu müsabakalarda 27 gol atıp kalesinde 47 gol gördü.
Sarı kart cezalısı Atınç Nukan'ın forma giyemeyeceği Göztepe'de Marko Mihojevic ve François Moubandje'nin sakatlığı bulunuyor.
Ligde 67 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo ile cezalı Tymoteusz Puchacz, takımda yer alamayacak. Sakatlığının ardından takımdan ayrı çalışan Dorukhan'ın durumu maç saatinde belli olacak.
28. RANDEVU
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 27 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 12-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 10 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 38 gol atarken kalesinde 20 gol gördü.
Trabzonspor, sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 1-0'lık sonuçla kazanmıştı.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, A. Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Aytaç, Halil, Cherif, Di Santo
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