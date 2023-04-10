CANLI: Fatih Karagümrük - Fenerbahçe (20.30)

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 19:31

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 19:31

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Mücadeleyi belN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Emre Malok atandı.

Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Karagümrük, geride kalan hafta İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı. Çıktığı 25 lig maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan Andrea Pirlo'nun ekibi, bu maçlarda 52 gol atarken kalesinde ise 47 gol gördü.

Ligde son olarak derbide ağırladığı Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe ise zirve yarışında önemli bir kayıp yaşamıştı. Fenerbahçe, ligde kalan maçlarını kazanarak lider Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray'ın bay geçtiği hafta öncesi teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin 9 puan gerisinde 54 puanda bulunuyor.

İLK 11'LER:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Dresevic, Baniya, Levent, Ozdoev, Shukurov, Ricci, Colley, Borini, Diagne.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İsmail, İrfan Can, Emre, Valencia, Serdar Dursun.