CANLI: Fatih Karagümrük - Fenerbahçe (20.30)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 19:31
CANLI: Fatih Karagümrük - Fenerbahçe (20.30)
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşılaşıyor. 

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Mücadeleyi belN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Emre Malok atandı. 

Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Karagümrük, geride kalan hafta İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı. Çıktığı 25 lig maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan Andrea Pirlo'nun ekibi, bu maçlarda 52 gol atarken kalesinde ise 47 gol gördü.

Ligde son olarak derbide ağırladığı Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe ise zirve yarışında önemli bir kayıp yaşamıştı. Fenerbahçe, ligde kalan maçlarını kazanarak lider Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray'ın bay geçtiği hafta öncesi teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin 9 puan gerisinde 54 puanda bulunuyor.

İLK 11'LER:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Dresevic, Baniya, Levent, Ozdoev, Shukurov, Ricci, Colley, Borini, Diagne.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İsmail, İrfan Can, Emre, Valencia, Serdar Dursun.


Fatih Karagümrük fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

İlgili Haberler

Kayserispor'dan ligde 3'te 3! Kayserispor - Ümraniyespor: 3-1

Kayserispor'dan ligde 3'te 3! Kayserispor - Ümraniyespor: 3-1
Giresunspor'dan hakem tepkisi: 'Kabul edilemez'

Giresunspor'dan hakem tepkisi: 'Kabul edilemez'
Giresunspor'dan Lale Orta'ya istifa çağrısı

Giresunspor'dan Lale Orta'ya istifa çağrısı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler