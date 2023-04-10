Kayserispor'dan ligde 3'te 3! Kayserispor - Ümraniyespor: 3-1

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 18:29
Kayserispor'dan ligde 3'te 3! Kayserispor - Ümraniyespor: 3-1
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Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Mame Thiam, 53. dakikada Bernard Mensah ve 90+9. dakikada Carlos Mane kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 45+2. dakikada Umut Nayir'den geldi.

Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. galibiyetini alan Kayserispor 44 puana yükseldi, galibiyet hasreti 3 maça çıkan Ümraniyespor ise 23 puanda kaldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor deplasmada Galatasaray'la karşılaşacak, Ümraniyespor ise haftayı BAY geçecek.


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