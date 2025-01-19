CANLI YAYIN: Adana Demirspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Lig 20. haftası

Yayınlanma: 19.01.2025 - 18:05

Güncelleme: 19.01.2025 - 19:45

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor, Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev alıyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Danimarkalı hakem Sandi Putros görev yapıyor.

Sandi Putros, dün oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Manev, Arda, Abdulsamet Burak, İzzet, Maestro, Barasi, Ali Yavuz, Alioui.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Djiku, Levent, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Dzeko.

CANLI ANLATIM | Adana Demirspor 0-0 Fenerbahçe

42' TEHLİKELİ ATAK! Kostic, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Abdülsamet'in ters vuruşu kaleye yöneldi ancak dışarı gitti. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

38' Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda Tolga ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci İrfan Can'da kaldı.

34' İzzet, orta alanda Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

33' TEHLİKELİ ATAK! Yusuf Barasi, orta alanın solunda Mert Müldür'den topu kurtarıp rakip kaleye hareketlenen İzzet'e derin bir top gönderdi. İzzet, ceza yayının solundan topu penaltı noktasının sağında bulunan Alioui'ye aktardı. Alioui'nin bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci İrfan Can kurtardı. Sonrasında Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

31' Djiku, orta alanda Ali Yavuz'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

27' Filip Kostic, sol kanattan topu sürmek istedi ancak meşin yuvarlak ayağından fazla açılınca oyun alanını terk etti. Adana Demirspor, kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

25' Oğuz Aydın, sağ kanattan topu taşıyarak penaltı noktasına doğru yerden çevirdi. İrfan Can'ın sol ayak içiyle yaptığı vuruş kaleci Deniz'de kaldı.

24' ÜST DİREKTEN DÖNDÜ! Fred, rakip ceza yayının sağından ceza sahasına etkili bir orta yaptı. Altıpas çizgisi üzerinde topa hareketlenen En-Nesyri'nin dokunuşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Ardından Adana Demirspor savunması topu uzaklaştırarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

22' İrfan Can'ın arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda topa kimse dokunamadan dışarı çıktı. Adana Demirspor, kale vuruşu kullanacak.

13' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Mert Müldür kafa vuruşunu yaptı. Top kalenin üstünden dışarı gitti. Adana Demirspor, kale vuruşu kullanacak.

12' Dzeko, rakip ceza sahasının solundan çizgiye inerek kale sahasına ortalamak istedi ancak savunmada Arda Kurtulan araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

11' Djiku, orta alandan rakip yarı sahanın sol kanadında bulunan Filip Kostic'e uzun bir top gönderdi. Kostic, rakip ceza sahasının sol çizgisinde topu kontrol ederek ceza yayındaki Edin Dzeko'ya yerden bir pas çıkardı. Dzeko'nun sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruş, kalenin üzerinden auta gitti.

7' Oğuz Aydın, sağ kanattan topu taşıyarak rakip ceza yayında bulunan Dzeko'ya yerden pasını aktarmak istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Deniz'de kaldı.

5' Dzeko, orta alandan hareketlenerek rakip ceza sahasına koşu yapan En-Nesyri'ye uzun bir top gönderdi; ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

3' İrfan Can Kahveci, orta alandan rakip ceza sahasına hareketlenen Szymanski'ye uzun bir top yolladı ancak top kaleci Deniz'de kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.